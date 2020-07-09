为保工作 英国向不裁员雇主发放奖金

（早报讯）英国财政部长苏纳克承诺将竭尽全力保留英国人的就业岗位，向英国遭2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创的经济注入活力。他宣布下调物业销售税，并向不裁员的雇主发放奖金。

彭博社报道，苏纳克星期三（8日）在国会说，“我们面临着严峻的经济挑战……在短短两个月内，我们的经济萎缩了25％，与前18年的增幅相同。”他承诺，他将抛弃政治理念的分歧，坚定地与那些支持员工的企业站在一起。

根据苏纳克所宣布的新计划，如果雇主让强制休假的员工复工并一直雇用他们到1月底，政府将向雇主发放奖励。每增加一位从强制休假复工的员工，雇主都会获得1000英镑（1755新元）奖金，使得这项刺激计划的总规模可能达到90亿英镑。

苏纳克说：“出现问题时，我们将勇敢面对。需要支持时，我们将坚决提供。面对挑战时，我们将予以克服。”他说。 “面对这场危机，我们不会受到教条的束缚，我们将本着这种精神继续前进，始终坚持做正确的事情。”

周三，英国财政部公布了一项20亿英镑的计划，以支付超过20万名年轻工人的工资。这使苏纳克在发表声明之前宣布的支持工作和环境计划的措施的总额超过60亿英镑。

此外，英国首相约翰逊上周也宣布了50亿英镑建设学校、医院和道路的基础设施支出计划，承诺英国将通过 “建设、建设、建设” 摆脱危机。