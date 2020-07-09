泰国内阁通过法案 允许同性伴侣注册婚姻

（早报讯）泰国内阁通过了一项法案，允许同性伴侣进行婚姻登记。这或将使泰国成为第一个同性婚姻合法化的亚洲国家。

路透社报道，泰国内阁星期三（8日）批准了一项有关伴侣关系的民事法案。该法案将承认同性婚姻，同性伴侣拥有与已婚夫妇几乎相同的合法权利。假使该法案得到国会的通过，同性伴侣将获得一系列权利。该法案规定，同性婚姻中只有一方必须是泰国人。

虽然法案赋予同性伴侣注册和注销合伙企业、财产管理、收养子女和继承遗产等异性夫妻已有的权利和义务，但是该法案并未授予同性伴侣此前异性夫妻所有的权利和利益，例如配偶利益、部分国家福利和免税资格。

该法案还规定，年满17岁以上的同性伴侣才可以进行伴侣关系注册。鉴于泰国法律规定20岁为法定成年年龄，因而申请同性伴侣关系证明的未成年人必须征得其父母、监护人或法院的同意。该法案若是通过，那么未成年人在注册同性伴侣关系后将被视为成年人。

泰国政府副发言人塔纳迪雷克表示，该法案是泰国社会在促进男女平等，保障同性伴侣建立家庭权利的重要一步。

泰国内阁7月8日通过了一项法案，允许同性伴侣进行婚姻登记，并通过《民商法典》修正案，以确保同性配偶享有与异性夫妻同样的权利。泰国政府副发言人拉差达女士表示，新的《民事配偶法案》和《民商法典》修正案，将“确保所有性别身份的人都能获得公平对待”。该法案将民事配偶定义为出生性别相同的伴侣。年龄在17岁以上的同性伴侣可以进行婚姻登记。必须有一人或二人均是泰国人。