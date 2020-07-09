美国前国安顾问：特朗普以经济得失衡量外交关系

（早报讯）美国前国家安全顾问博尔顿指出，美国总统特朗普常以经济得失衡量外交关系，在处理与同盟国的关系时，特朗普把美国的金钱负担放在首要地位。

日本放送协会（NHK）周四（9日）报道，博尔顿接受专访时，就美国与日本、韩国及欧洲各国的同盟关系说：“一般人可能不愿意讨价还价，但对从利益得失角度审视同盟国的特朗普而言，价钱非常重要。在特朗普的观念中，撕毁同盟关系未必是坏事”

对于驻日美军，博尔顿指出，如果特朗普认为日方没有承担足够的经费，他可能会下令从日本撤出驻日美军。

当询及特朗普的对华政策，博尔顿说，特朗普想与中国达成的是金额巨大的贸易协定。

博尔顿6月23日出版了一本回忆录，该书曝光特朗普曾向日本首相安倍晋三直接吐露不满，称美国对日本的防卫义务“不公平”。博尔顿也在书中披露，去年7月他访问日本，与时任日本国家安全保障局长谷内正太郎举行会谈时，曾向日方传达了特朗普的意向，要求将驻日美军的驻扎经费中日方的负担额大幅提升至每年80亿美元（约111亿新元）。这一金额是日本目前负担金额的四倍多。

博尔顿还披露，他也曾为特朗普向韩国传达了同样的意向，要求将驻韩美军的驻扎经费中韩方的负担额提升至目前的五倍，即每年50亿美元（约70亿新元）。