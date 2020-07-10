马克龙支持巴黎圣母院塔尖按原样重建

（早报讯）法国总统马克龙表态支持巴黎圣母院塔尖按原样重建。

中新社报道，法国总统府周四（7月9日）晚表示，马克龙现在“确信”巴黎圣母院大教堂及其塔尖“必须恢复到原状”。他表示支持巴黎圣母院首席建筑师维伦纽夫（Philippe Villeneuve）的观点，希望将塔尖照原样重建。

总统府称，马克龙信任专家，并批准了由维伦纽夫提出的重建计划纲要，该计划将以相同的方式重建巴黎圣母院塔尖。

当天早些时候，新任文化部长巴舍洛也表达了类似的观点。她表示巴黎圣母院塔尖按原样重建在法国社会中已取得了“广泛共识”。

法国国家遗产与建筑委员会当天也已同意重建工程将恢复巴黎圣母院的原状，并表示按现代化方式重建巴黎圣母院塔尖的计划“已经不在议程上”。

有分析认为，在建筑师进行国际竞争时，设计新塔尖的整个过程可能会造成重建工期延误。马克龙希望巴黎圣母院能在2024年之前恢复往昔的辉煌，特别是能够赶上2024年巴黎奥运会。

不过，马克龙没有完全放弃他对当代设计风格的想法。总统府方面表示，可以在巴黎圣母院的周围环境设计中加入现代感。马克龙此前曾表示支持给巴黎圣母院增添一些现代元素。法国政府一度考虑重新设计塔尖。

去年4月15日，巴黎圣母院遭遇大火，整体建筑损毁严重，大部分顶部被烧毁，塔尖在大火中倒塌。由于冠病疫情、天气以及铅污染问题，重建工作已一再延迟。巴黎圣母院脚手架拆除工程于6月8日展开，将持续数月。