美民主党人吁撤销留学生签证新规

（早报讯）美国民主党人呼吁联邦政府撤销留学生签证新规。

新华社报道，美国民主党人日前联名致信美国国土安全部及下属入境和海关执法局说，新规武断、不讲道理且仇外，把学生和教职工的健康置于风险中，呼吁美国入境和海关执法局立即予以撤销，并与高校协作确保新学年顺利开始。

联名信强调，留学生带来多样的视角和经历，其中一些人正在为重要科研工作提供支持，对美国贡献巨大。

联名信标注日期为7月9日，最初签署人包括马萨诸塞州参议员沃伦、纽约州众议员纳德勒等近百名民主党人。据美国媒体统计，截至10日，签署联名信的民主党人已超过100名。

依照美国入境和海关执法局此前发布的新规，2020年秋季学期的留学生如果仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。

今年上半年，为防范2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播，美国大、中、小学等普遍暂停当面授课，转而开展网络教学。随着新学期临近，美国学校正在考虑或制订复课计划。由于疫情在美国尚未得到控制，一些州还出现明显反弹，很多学校计划秋季学期继续让学生上网课。

美国总统特朗普近来在推动各州重启经济的同时，不断要求重启校园。10日，他在推特上威胁说，网络教学比校园教学差很多，校园必须在秋季重启，否则将失去联邦经费。