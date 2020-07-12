驻日本冲绳美军事基地暴发61人冠病集体感染事件

（早报讯）美国驻日本冲绳军事基地暴发61人集体感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）事件。

新华社报道，冲绳县知事玉城丹尼星期六（11日）召开记者会公布了有关情况。玉城丹尼说，对这一消息感到“冲击”和“极为遗憾”，并表示“不得不对（驻冲绳美军的）防疫对策强烈怀疑”。

共同社报道，驻冲绳美军指挥官在和玉城丹尼电话会谈时表示，已对普天间基地和汉森营（位于冲绳县中部的美国海军陆战队基地）实施封闭措施。

冲绳县政府表示，目前美军方面已将所有确诊患者在基地内进行隔离，但县府方面并不清楚这些患者的活动史、目前症状及美军医疗体制等详细资讯。

冲绳县政府认为，普天间机场与汉森营已发生群聚感染，也将做好一旦疫情从基地扩散出来的准备，在冲绳本岛中部地区先确保可以接收轻症及无症状患者的场所。

玉城在电话会谈上要求，应尽速公开确诊人数等资讯、封锁普天间机场及汉森营彻底做好防疫工作、提升基地内的警戒到最高等级、停止美国本土人员往冲绳移动等。

驻日美军在冲绳拥有嘉手纳基地、普天间基地、汉森营等多个基地。美军基地的感染情况一般不对外公开，也不计入冲绳县病例总数，但冲绳县政府跟美方会谈后态度出现转变，当局在星期六晚间公布确诊人数。

由于美国独立纪念日前后许多美军相关人士前往冲绳本岛中部逛街或用餐，疫情有可能进一步扩大。