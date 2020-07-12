穆勒：获特朗普免刑亲信仍是重罪犯

（早报讯）美国前司法部特别检察官穆勒表示，“通俄”调查对美国“至关重要”，而获美国总统特朗普免刑的前政治顾问斯通仍是“一名被判有罪的重罪犯人”。

法新社报道，这是穆勒自去年7月在国会众议院作证后首次公开发声。他星期六（11日）在《华盛顿邮报》网站发表文章说，历时两年的调查没有确定特朗普竞选团队成员与俄罗斯政府“合谋”，但发现了包括斯通在内的一些为特朗普助选的人与俄罗斯政府之间的许多联系。

穆勒在文章中为他“至关重要”的调查进行辩护，并驳回了白宫称他是要对付特朗普以及与他合作的人的说法。他说，调查结果认定，俄罗斯政府干预了2016年美国选举，还确定特朗普竞选团队“希望从俄罗斯窃取和发布的信息中获益”。

穆勒在文章中说，斯通被起诉和定罪，是因为犯下联邦罪行，尽管获得特朗普免刑，但罪名依然成立，对他的判决是正确的。

据报道，斯通曾是特朗普竞选团队早期成员之一，离开后仍一直与竞选团队保持联系并公开为特朗普助选。他于2019年11月被判向国会作伪证、妨碍司法程序、干扰证人等七项罪名成立；今年2月被判入狱40个月，原定于7月14日开始服刑。白宫7月10日宣布特朗普决定为斯通免刑。

在穆勒2017年至2019年主持的“通俄”调查中，八人认罪或被定罪，20多个俄罗斯个人和实体受到美国指控。俄罗斯政府多次否认干预2016年美国总统选举。