美国佛州迪士尼乐园在冠病疫情反弹情况下重开

（早报讯）位于佛罗里达州的“迪士尼世界”星期六（11日）重新开放。这是冠病疫情在美国暴发以来，美国首个重新开放的迪士尼乐园。由于近期美国佛州疫情反弹严重，迪士尼乐园的重新开放引起外界广泛关注。

位于奥兰多的迪士尼乐园名为“迪士尼世界”。受冠病疫情影响，主题公园的两个园区“魔法王国”和“动物王国”时隔四个月11日重新迎来游客，另两个园区“艾波卡特”和“好莱坞工作室”将于15日重新开放。

迪士尼暂未公布重新开园首日的游客人数。美国媒体估计，迪士尼在开园当日只允许最大客流量的不到一半游客入园。

据报道，奥兰多迪士尼乐园制定的最新安全规则包括：限制客流量，要求游客必须提前在网上购买门票；要求2岁以上的游客必须戴口罩或布面罩；游客须保持社交距离；暂停游行、烟火表演等几乎所有的演出；检测体温，不允许体温超过100.4华氏度（38摄氏度）的游客入园。

此外，迪士尼还表示，增加对人流密集区域的清洁和消毒，公园设有多处手部消毒站。

尽管迪士尼设置了许多安全措施，然而，该主题公园日前约有1万9000名工作人员在一份请愿书上签名，要求公园推迟重新开放时间。

迪士尼世界在官网表示：“藉由造访迪士尼世界，您自愿承担暴露于冠病的一切相关风险。”

据报道，许多孩童造访迪士尼，最期待的便是与米老鼠等经典角色热情拥抱，合影留念。但为避免病毒传播，迪士尼规定访客在园内对于扮成各种角色的演出人物，一律禁止拥抱。容许游客与迪士尼角色打成一片的着名游行以及晚间烟火秀也取消。

在社群媒体上，许多人批评迪士尼世界于佛州疫情加速升温之际重新开放。

佛州星期六通报新增1万零360人确诊感染以及95起死亡病例。这是该州内单日新增确诊第三高。全美境内已累计逾320万例确诊以及将近13万5000人病故。