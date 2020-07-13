世卫敦促印尼检测更多疑似病例

（早报讯）世界卫生组织表示，印度尼西亚对2019冠状病毒疾病（COVID-19）的检测能力已显著提升，但敦促印尼政府为更多疑似病例进行检测。

《雅加达邮报》报道，世卫组织注意到，被印尼当局列入医学观察名单（PDP）和普通观察名单（ODP）的病人当中，病亡人数“相当多”。

世卫组织指出，考虑到印尼有相当多医学观察患者和普通观察患者已经去世，印尼当局应该优先为PDP和ODP疑似病例进行聚合酶链式反应（简称PCR）检测，而不是去为那些即将要出院的冠病患者进行重复检测。”

世卫组织补充说，该组织已在5月27日发布了修订版的冠病患者出院指引。根据新指引，住院冠病患者在出院前已不需要再符合连续两次PCR检测结果呈阴性的规定。

截至7月10日，印尼共进行了101万5678次PCR检测。但是，由于印尼依照世卫组织未修订前的指引，为住院病人反复进行PCR检测，至今只有59万7468名确诊患者接受了检测，这意味着只有58.8%的PCR检测是用于首次接受检测者身上。

数据也显示，截至7月10日，假定印尼的总人口为2.7亿人，该国的病毒检测率每百万人约为2213人。

印尼现为东南亚疫情最严重的国家，Worldometer世界实时统计数据显示，该国至今累计冠病确诊病例7万5699起，3606人已经病逝。