美17州和首都就学生签证新规提起诉讼

（早报讯）美国17个州和华盛顿哥伦比亚特区周一（13日）共同向位于马萨诸塞州波士顿市的联邦地区法院提起诉讼，寻求阻止美国政府发布的留学生签证新规生效。

新华社报道，在诉状中，17个州和华盛顿特区检察长把美国国土安全部及其下属入境和海关执法局列为被告，指责美国政府采取“残酷、突兀和非法行动，在疫情中驱逐国际学生”。

牵头提起共同诉讼的马萨诸塞州检察长希利发表声明说：“这一规定缺乏常识，迫使学校在保持国际学生入学与保护校园健康安全之间做出选择，而特朗普政府甚至没有试图解释其根据。”声明说，留学生签证新规不仅伤害国际学生及其家庭，也将对他们所在州的公共卫生和经济状况“造成不可弥补的损害”。

发起共同诉讼的17个州和华盛顿特区共有1124所学院和大学，2019年招收约37万3300名国际学生。耶鲁大学、西北大学、芝加哥大学等约40所美国高校提交了支持这起共同诉讼的声明。

美国入境和海关执法局7月6日宣布，如果留学生在2020年秋季学期仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。哈佛大学和麻省理工学院8日率先提起诉讼，请求联邦法院叫停签证新规，获得美国各地高校群起支持，波士顿联邦地区法院定于14日开庭审理。此外，加利福尼亚州检察长在当地联邦地区法院、约翰斯·霍普金斯大学在华盛顿哥伦比亚特区联邦地区法院也分别起诉联邦政府，要求阻止新规实施。约百名国会议员近日联名致信美国国土安全部，呼吁撤销留学生签证新规。