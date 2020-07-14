巴西染疫人数逼近190万

（早报讯）巴西卫生部周一（13日）的数据显示，过去24小时巴西新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例达2万零286起，累计确诊188万4967起。在疫情最严重的圣保罗州，病亡率下降到疫情暴发以来的最低。

新华社报道，巴西过去24小时新增死亡病例733起，累计死亡人数7万2833人。圣保罗州依然是巴西疫情最严重的州，累计确诊病例达37万4607起，累计死亡病例1万7907起。

圣保罗州州长多利亚说，该州死亡病例已连续三周下降。周一圣保罗州的病亡率约4.8%，为疫情暴发以来的最低。

圣保罗州官员当天宣布，该州处于解封黄色阶段已达14天的城市，其高等教育和职业教育机构可以恢复面对面教学及实验活动，医学、护理、牙医等专业的实习也可逐步恢复。圣保罗州按红、橙、黄、绿、蓝五个阶段逐步放宽社会隔离措施。

另外，南里奥格兰德州（Rio Grande do Sul）数家屠宰场中检测结果呈阳性的员工人数上升至6202人。该州共有39家屠宰场，分布在29个城市，员工总数超过3万5000人。全州检测结果阳性超过100人的屠宰场有14家，已有五名员工和12名密切接触者因冠病死亡。

巴西劳工检察院的数据显示，染疫的屠宰场工人占南里奥格兰德州确诊病例总数16%。为防控疫情，劳工检察院已要求关闭六个州的11家屠宰场。