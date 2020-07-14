美得州最高法院允许取消共和党集会

（早报讯）美国得克萨斯州最高法院周一（13日）驳回共和党人提起的诉讼，允许取消原定周四在休斯敦举行的得州共和党代表大会。

中新社报道，得州共和党代表大会原计划在休斯敦市中心的乔治·布朗会议中心举行。得州共和党代表大会每两年举行一次，预计将吸引约6000人与会。该会议中心由休斯敦第一公司负责运营。

因担忧2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在该地区加速蔓延，上周，休斯敦第一公司致信得州共和党官员，通知他们会议已取消。得州共和党人随即提起诉讼，称集会受到得州法律和美国宪法的保护，应该允许按计划举行。

周一，得州最高法院的九名大法官以7票赞成、1票反对、1票弃权的结果裁定，最高法院无权强迫休斯敦第一公司举行得州共和党代表大会。

休斯敦市长特纳表示，双方在3月签署协议时附加了不可抗力条款，该条款允许任何一方在发生“超出合理可控”的情况时取消协议。

得州共和党主席迪基则发表声明说，无论如何都将如期举行大会。迪基称已抵达休斯敦，大会的初步筹备工作正在进行。得州共和党执行委员会周一则表示，将投票决定是否以视讯形式举行本次大会。

值得注意的是，得州州长阿博特、副州长帕特里克等共和党人日前均表示，将通过视讯方式在会上发表演讲。

据休斯敦媒体KPRC网站，随着得州的冠病确诊病例激增，休斯敦所在的哈里斯郡成为美国的疫情热点之一。休斯敦市公共卫生局长珀斯说，休斯敦上周的检测阳性率上升至26.8%，3月的检测阳性率为14%。珀斯呼吁人们不要参加大型集会，以避免疫情蔓延加剧。