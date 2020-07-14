最新国际个案研究发现：冠病病毒或通过胎盘传播

（早报讯）国际学术期刊《自然-通讯》14日在线发表一项个案研究论文称，相关证据证明一名2019冠病病毒检测呈阳性的母亲可能通过胎盘，将病毒传染给了婴儿。

该论文指，过去的研究已经表明，围产期（出生前后）有可能发生冠病病毒传播，但是却没有明确这是通过胎盘发生（一种宫颈途径）还是因为环境暴露。

论文通讯作者、法国巴黎萨克雷大学医院德卢卡及同事报告的一项个案研究结果表明，冠病病毒经胎盘传播是有可能发生的：一名二十几岁的孕妇因发热和严重咳嗽被收治住院，其血检、鼻咽拭子和阴道拭子证实存在冠病病毒“E”和“S”基因（分别编码病毒包膜和刺突蛋白），剖腹产1小时后，收集了婴儿的鼻咽拭子和直肠拭子，之后在3天和18天后再次收集，检测发现存在“E”和“S”基因。同时，新生儿血和支气管肺泡灌注检测结果也呈阳性。

他们还观察到婴儿出现了与冠病病毒感染相关的神经学症状，且和成年患者报告的症状类似，其神经影像分析显示白质受损，研究人员推测可能是由冠病病毒感染诱导的血管炎症引起。未发现任何其他病毒感染或细菌感染，而且所有其他可能引起这些临床症状的新生儿疾病都被排除在外。经过治疗，最终这位母亲和她的孩子都康复出院。

论文作者及其合作者还测量发现，胎盘中的病毒载量高于羊水和母血中的，这意味着冠病病毒可能在胎盘细胞中活跃复制，并引起新生儿病毒血症。这与在胎盘组织学检查中发现的炎症水平一致。通过证实胎盘组织、母血和新生儿血中存在冠病病毒，他们总结认为，（冠病病毒的）母婴传播最有可能通过胎盘发生。