白宫活动变成竞选演说 特朗普批拜登对华与气候变化立场

（早报讯）美国总统特朗普以白宫为背景对乔·拜登展开一连串攻击，抨击了这位民主党候选人在中国和气候变化方面的纪录，称他和他的支持者是社会主义者，并且重新针对拜登的儿子亨特提起指控。

彭博社报道，特朗普在玫瑰园的一场活动中谈到这位民主党候选人时说：“他除了做出非常糟糕的决定外，什么也没做。”特朗普在这次活动中公开宣布了一项取消香港特殊地位的行政命令。

特朗普在奥巴马政府签署的巴黎气候协定方面对拜登发起猛攻，称这是“送给中国的一份礼物”。美国前副总统拜登在同一天宣布了一项全面计划，以减少碳排放并在清洁能源经济中创造就业机会。

特朗普说：“这将压碎美国制造商，同时让中国不受惩罚地污染环境。”他说：“他（拜登）的整个职业生涯都是给中国共产党的礼物。”

自从拜登获得提名以来，特朗普和拜登曾多次就中国问题争论不休，各自表示对方在对抗中国国家主席习近平的行为方面表现软弱。

特朗普仍在讲话时，拜登的竞选团队也做出了回应。

“唐纳德·特朗普正忙于改写他事事向习近平和中国政府投降的悲惨历史，但无论如何，特朗普不能掩盖一贯将中国置于首位、美国放在最后的软弱和糟糕协议记录。”拜登的竞选团队在一份声明中说。“特朗普的每一步都让美国失望：当他纵容中国政府打压基本人权和香港民主时，他使我们的价值观沦丧了；他签署了糟糕的贸易协议，使我们的工人感到失望。当他拒绝让中国政府对应对应对不力和误导外界负责时，他让美国人民失望。”