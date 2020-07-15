日本增449起确诊病例 东京都知事发警报

（早报讯）日本放送协会报道，截至当地时间15日晚9时（新加坡时间晚8时）许，日本当天已新增冠状病毒确诊病例449起，创下解除全国紧急状态以来，单日新增确诊病例的新高。

中国新闻社引述报道说，截至目前，日本15日共有28个都道府县出现新增病例，其中，东京都新增165例。鉴于疫情形势持续恶化，东京都政府15日基本决定，将有关疫情的四个阶段指标，上调至最高级别。

报道称，东京都知事小池百合子在当地时间15日下午召开了记者会，并在会上发布了“感染扩大警报”，小池指出，“现在已经到了应该发出‘感染扩大警报’的时候”，

具体而言，小池要求东京都民众尽量避免在防疫措施不完善的店铺消费、非必要不要离开东京，同时，她还要求相关业者一定要做好店员体温测量和店内消毒等防疫措施。

此外，虽然东京都政府目前还没有对部分行业发出停业请求，不过小池透露，如果疫情持续蔓延，将考虑要求中央政府修改相关法令，以便能处罚不按要求停业的店铺。

日本的疫情出现于1月，从3月底开始，感染呈扩大趋势，日本政府遂于4月16日宣布全国进入紧急状态。后因疫情趋稳，日本政府在5月25日宣布全国解除紧急状态。不过，自6月中旬起，日本的疫情又有所反弹，目前，日本国内累计确诊已2.3万多起。