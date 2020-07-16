国际奥委会主席：全力支持东京奥运会明年举行 2022达喀尔青奥会推迟四年

（早报讯）国际奥委会召开执委会会议，国际奥委会主席巴赫表示，将尽全力按计划在明年举行东京奥运会，原定于2022年举行的达喀尔青奥会将推迟至2026年举行。

新华社报道，受疫情影响，2020东京奥运会被迫推迟于2021年7月23日至8月8日举行。此前国际奥委会方面曾表示，如果仍然无法在明年举办的话，东京奥运会则不得不取消。

“我们仍在和东京方面共同努力，全力以赴希望按计划在明年7月至8月举办东京奥运会。”巴赫说，按计划如期举行的前提是保证所有参与者的健康和安全。

巴赫还表示，不希望看到空场比赛的奥运会，目前还在积极寻找相应的解决方案，既能保证所有人的健康安全，又能体现奥林匹克精神，比如将继续与世界卫生组织紧密合作，并根据世卫组织的建议为安全地举办东京奥运会准备多套方案。

另外，原定于2022年10月至11月在塞内加尔首都达喀尔举行的第四届夏季青奥会将推迟至2026年举行。达喀尔青奥会是奥林匹克旗下的综合性赛事首次在非洲大陆举行。

巴赫说，2022达喀尔青奥会推迟四年是东京奥运会延期带来的连锁反应，这可以让国际奥委会、各国家和地区奥委会以及各国际体育单项协会组织有更多的时间来安排原本已受影响的体育赛事，也有利于缓解新冠肺炎疫情给各组织带来的财务困难。

他坦言，达喀尔青奥会的推迟可能会让青年运动员感到失望，国际奥委会将与各大国际体育单项协会组织、各国家和地区奥委会合作，通过举办一些洲际青年赛事来弥补他们的遗憾。