特朗普失经济领导力上的领先优势 信任拜登的选民增多

（早报讯）美国总统唐纳德·特朗普失去了仅剩的一项领先优势。周三公布的最新民调显示，目前有50%的选民称相信拜登在经济管理上会比特朗普干得更好。

彭博社报道，昆尼皮亚克大学进行的民意调查显示，拜登以52%对37%的支持率领先特朗普，这个差距是去年10月以来所有独立性全国民调中的最高水平。

在此之前，特朗普一直保持对拜登的领先优势，并拿更多选民相信他的经济领导能力这个事实做文章。这项民调上月的结果显示特朗普领先5个点，因为在他第一任任期的大部分时间，劳动力市场接近充分就业且股市飙升。现在他落后了5个点，50%的人表示拜登会做得更好，更看好特朗普的只有45%。

选民们称，大选中最重要的主题是经济，其次是疫情和种族不平等。

拜登在疫情应对和种族问题上也具有领先优势。民调显示，选民在疫情应对上更信任拜登，支持率为59%对35%。在种族不平等问题上为62%对30%。

对特朗普任职表现的满意率下降到36%，较6月下降6个点，60%的人表示不满意。

昆尼皮亚克大学的民调分析师Tim Malloy称：“在此次调查中，对总统而言没有上行空间，没有一线希望，也没有潜藏的鼓舞人心的趋势。”

此次调查时间为7月9日至13日，1273名登记选民接受了访问，误差幅度为2.8个百分点。