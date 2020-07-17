血型或影响冠病感染几率 但不是冠病保护伞

（早报讯）不同血型的人士，感染冠病的几率也不一样。然而，感染几率较低的血型并非保护伞，因此任何人都不应在防疫上松懈。

据报道，一个欧洲研究团队今年6月在新英格兰医学杂志（New England Journal of Medicine）发布的研究结果显示，A型血人士感染2019冠状病毒疾病的几率较其他血型人士高出45%。

O型血人士感染冠病的几率，则只有其他血型的65%。

研究团队分析了超过1900名西班牙及意大利的重症冠病病患，并与2300名未感染冠病者相比较，得出上述结论。

2002年11月至2003年7月沙斯疫情暴发期间，O型血的香港医护人员感染的几率也较低。

不过，领导研究团队的麻省总医院医生阿娜希塔·杜瓦指出，没有证据显示A、B、O型血人士一旦感染冠病，病情就会加重，即需要插管或濒临死亡。

法国医学研究组织Inserm研究主管雅克·勒彭杜（Jacques Le Pendu）表示，对于血型与冠病之间的联系有两种假设，一是O型血患者较不容易出现凝血（coagulation）问题，而凝血一直是Covid-19严重程度的主要驱动因素。

但勒彭杜也说，这可以由病毒携带被感染者的血型抗原的可能性来解释。因此，O型血人士产生的抗体在被A型血人士捕获时，可能会中和病毒——这与输血规则相似。

“然而，这种保护机制并不能在所有情况下都起作用。譬如，一名O型血人士可能会感染另一名O型血人士。”