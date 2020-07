(早报讯)美国总统特朗普的姪女玛莉·特朗普(Mary Trump)所著的新书,在美国开卖首日就卖出近百万本。

法新社报道,这本名为《太多和永远不够:我的家族如何创造世界上最危险的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)的新书,被认为是首次有家庭成员对特朗普做出有损形象的描绘。

出版商西门舒斯特(Simon & Schuster)在声明中说,包括预购、有声书和电子书在内,玛莉的新书在14日共卖出95万本,创下公司的“新纪录”。

玛莉是一名心理学家,她的父亲小佛瑞德·特朗普(Fred Trump Jr.)是特朗普的哥哥。她指特朗普傲慢、无知,并称他“符合临床诊断上自恋的标准”。

白宫曾表把这本书形容为“充满谎言”。

尽管特朗普的弟弟罗伯特·特朗普曾试图阻挠该书出版,但他最终未能成功。该书原定于7月底发售,但由于热度过高,出版商最终决定提前两周于14日发行。