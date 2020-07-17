纽约科技公司总裁命案：媒体报道警方逮捕总裁助理 遭纽约警局否认

（早报讯）据《纽约时报》报道，警方逮捕了遇害科技公司总裁萨利赫（Fahim Saleh）的私人助理，预料将被控上庭，但遭纽约警局否认。

这起惊人命案发生于周二（14日）纽约曼哈顿的一栋公寓，科技公司总裁萨利赫遭杀害并肢解。

据报道，被逮捕的是萨利赫21岁的助理哈斯皮尔（Tyrese Devon Haspil），他预料将被控二级谋杀罪和其他罪名。

但纽约警察局发言人否认有人被捕："据我所知，我们没有任何人被拘留。我们没有进行逮捕。我不知道他们从哪里得到信息。"

警方在尸检发现，萨利赫死于颈部和身长的多处刺伤，将案件定性为谋杀。

据调查员的结论，萨利赫在周一（13日）已被害，凶手在隔天返回公寓肢解并清理现场。

萨利赫今年33岁，是摩托车叫车应用Gokada的总裁。

调查员相信，萨利赫的助理之所以犯案，是因为萨利赫发现助理从他身上偷了数万元，但萨利赫发现后不但没举报助理，还提供助理分期还钱的计划。

警方在当地时间14日下午3时30分接到报案后抵达现场，报案的是萨利赫的姐姐。

她告诉警方，因为一整天没有听到萨利赫的消息，所以前往弟弟的住处查看，不料却在公寓发现他的头部和残肢被装在几个大袋子里，放置在公寓各处。现场仍有一把插着电的电锯。

监控录像显示，萨利赫最后一次露面是在7月13日下午1点40分左右，当时有一名身穿黑色西装，带着黑色手套和口罩的男子尾随他进入了公寓电梯，随后电梯停在萨利赫居住的七楼。

有知情人士对美国有线电视新闻网（CNN）透露，该栋公寓大楼的电梯能直接通往公寓内部。

据界面新闻援引《野兽日报》报道，萨利赫发现该男子不会使用公寓的电梯系统后曾露出疑惑的表情，双方有过简短交谈。就在萨利赫踏出电梯的一刻，男子就对他发动袭击。