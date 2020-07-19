默克尔：欧盟峰会或无法达成协议

（早报讯）德国总理默克尔警告，欧盟领导人可能无法在周日就针对振兴欧洲经济方案、无偿纾困金和贷款计划达成协议。

欧盟领袖本周在布鲁塞尔举行冠病疫情暴发以来首次面对面的“振兴基金”峰会，讨论欧洲理事会主席米歇尔提出的7500亿欧元振兴经济方案，包括5000亿欧元无偿纾困金与2500亿欧元贷款，帮助最迫切需要的成员国摆脱疫情所带来的经济危机。

法新社报道，欧盟轮值主席国德国总理默克尔在峰会进行的第三天，也可能是最后一天说，欧洲27国的领导人在经济方案的数额，使用方法以及其需遵守的条件方面“有很多立场”。

默克尔说，各国领导就振兴基金问题的歧见依然很大，她无法预测这次会议能否达成共识，谈判将非常困难。她说：“我仍然无法说我们是否会找到解决方案。” “（峰会上）有很多善意……但也有可能今天没有结果。”

据报道，南欧国家意大利、西班牙等国希望欧盟无条件发放纾困金，而以荷兰为首的四个国家则要求任何纾困金和贷款必须附带严格条件，确保借款国家执行经济改革。

受冠病疫情影响，欧盟正在经历其史上最严重的经济衰退，欧元区19国今年经济料将萎缩8.7%，但欧盟成员国仍在为振兴基金和纾困方案争论不休。

有报道称，荷兰坚持欧盟任何成员国都有权否决欧盟对成员国的贷款，并希望欧盟对成员国贷款和发放纾困金都要附带条件，以确保负债累累的西班牙、意大利等国在欧盟执委会监督下改革。荷兰的立场获得了瑞典、丹麦和奥地利支持。而南欧国家则强烈反对这一立场。

默克尔已同意与欧盟各国共同提供贷款，帮助经济受创最严重的东欧与南欧国家，而且除了贷款之外还提供纾困金，借以减轻高负债国家的负担。

此外，有成员国提议，欧盟振兴基金只能拨给尊重民主价值的国家，必须排除波兰、匈牙利等日益威权的国家。匈牙利对此扬言，如果民主与振兴方案挂勾，将否决振兴方案。

除了振兴经济方案之外，欧盟各国还将讨论2021到2027年欧盟预算案，而且必须在未来几周或几个月内达成共识。（1欧元：1.59新元）