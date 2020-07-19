研究：蚊子无法传播冠病

（早报讯）美国一项研究证实，2019冠状病毒疾病（COVID-19）不能通过蚊子媒介传播给人类。

中通社报道，美国堪萨斯州立大学研究人员日前在《科学报告》杂志上发表论文称，这项新研究首次提供了确凿的实验数据，支持了世界卫生组织关于蚊子不能传播冠病的论断。

关于冠病是否能通过蚊子进行传播的问题，世卫明确表示不能，称“没有信息或证据表明冠病可通过蚊子传播”。该论断是基于其他冠状病毒研究的各种观察结果所做出的推论，并没有确凿的实验数据支持。

为寻找相关科学证据，堪萨斯州立大学生物安全研究所的研究团队进行了针对性实验研究。他们通过病毒胸腔内接种对冠病在三种常见且分布广泛的蚊子中的感染和复制能力进行了测试。

这三种蚊子分别是埃及伊蚊、白纹伊蚊和致倦库蚊，它们代表了感染人类的两个最重要的虫媒病毒属。研究人员称，胸腔内接种是对蚊子进行病毒攻击的最极端方法，如果在胸腔内接种后冠病没有在蚊子体内复制，那么即使蚊子吸食了含有病毒的患者血液，仍可以排除其传播病毒的可能性。

研究人员在接种后两个小时内收集的样品中检测到了冠病，证实该病毒可以有效地传递给蚊子；但在接种24小时之后的所有时间点收集的277个样本中均未检测到该病毒。研究人员得出结论，冠病无法在蚊子中复制，蚊子不会成为该病毒的传播媒介。

研究人员指出，新研究用科学数据回答了公众关于冠病是否能通过蚊子传播的疑问，表明即使在极端条件下该病毒也无法在蚊子中复制，吸食了含病毒血液的蚊子是无法将病毒传播给人类的。