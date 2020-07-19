印度尼泊尔洪灾死亡人数增至189人

（早报讯）印度东北部阿萨姆邦和邻国尼泊尔已有近400万人因洪灾而流离失所，死亡人数已上升至至少189人，数十人失踪。

路透社报道，印度官员星期天（19日）表示，近期，发源于中国，流经印度和孟加拉国的布拉马普特拉河泛滥，引发特大洪灾和泥石流，造成印度和邻国尼泊尔近400万人流离失所。

阿萨姆邦国家灾害管理部门星期天发布的公告说，该邦33个县中有26个受灾，其中图布里县受灾最严重，受灾人数超过46万9000，其次是戈瓦尔巴拉县，受灾人数为44万9000。全邦至少有2678个村庄被淹，11万6000公顷农作物被毁。

阿萨姆邦官员称，自5月底以来，阿萨姆邦有超过275万人因三次洪灾而流离失所。阿萨姆邦水资源部部长称，“汛情依然严峻，大多数河流的水位都超过了危险标志。”

上述官员还表示，在邻国尼泊尔，政府要求南部平原上的居民19日保持警惕，预计届时季风将带来暴雨。尼泊尔自6月以来已有100多人死于洪灾和山体滑坡。

印度内政部官员瓦斯蒂表示，由于目前仍有48人下落不明，死亡人数可能会上升。

天气预报指出，南亚的印度、尼泊尔和孟加拉国三国近两天强降雨还将持续。印度北部、东北部与尼泊尔和孟加拉国每年6月至9月是季风雨季，雷电暴雨天气频发，洪水和泥石流等自然灾害经常发生。

有分析认为，今年天气显得有些异常，旱季异常燥热，雨季一开始就强降雨造成洪灾泛滥，全球性的气候变化正在影响南亚次大