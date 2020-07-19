美国政府正试图阻止向CDC提供数10亿美元资金

（早报讯）美国总统特朗普政府正试图阻止向美国疾病控制与预防中心提供下一个冠病救助计划中所需的数十亿美元资金。

《国会山报》星期天（19日）援引《华盛顿邮报》报道称，参议院的共和党人就冠病救济资金与白宫产生了矛盾。消息人士称，参议院共和党人寻求向各州拨款250亿美元进行测试和病例追踪，但一些白宫官员希望这笔资金“全部归零”。白宫一些官员认为，政府此前已经批准了数十亿美元的检测援助金，其中一些资金仍未使用。

熟悉双方谈判过程的消息人士透露，对于共和党议员们拿出的资金方案，特朗普政府要从三方面下手。其一，特朗普政府试图阻止为病毒检测和确诊患者追踪再投入数十亿美元资金；其二，特朗普政府试图阻止向美国疾控中心拨款数十亿美元（也有说法是100亿美元）；其三，特朗普政府试图阻止新法案批准为在国内和海外应对疫情而向五角大楼和国务院拨款数十亿美元。

《华盛顿邮报》援引知情人士的话称，特朗普希望削减疾病控制与预防中心救助资金或将被用于与解决疫情问题无关的项目，包括联邦调查局新大楼的修建。

美国总统特朗普反复质疑广泛检测的意义，他认为，“如果检测的数量较少，则感染数量也会减少”。而在美国解封后，许多州的确诊病例和死亡病例仍在上升。