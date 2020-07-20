阿联酋首个火星探测器从日本发射升空

（早报讯）阿拉伯联合酋长国首个火星探测器“希望”号周一（20日）由日本三菱重工业公司成功发射升空。如果一切顺利，“希望”号火星探测器将于2021年初抵达环火星轨道。

新华社报道，三菱重工业公司对此次发射进行了现场网络直播。当地时间20日6时58分，一枚H2A运载火箭从日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空，成功将“希望”号火星探测器送入太空。探测器在发射后约一小时与火箭分离。

“希望”号不仅是阿联酋首个火星探测器，也是阿拉伯世界首个火星探测器。它重约1.5吨，设计寿命为2年，主要任务是观测火星大气的温度和湿度，以及火星气候的变化等。“希望”号将在距火星表面2万至4万公里的轨道上环绕火星运行，大约每55小时绕火星运行一圈。

“希望”号原定于15日发射，但由于天气不佳，发射日期多次推迟。依照计划，“希望”号火星探测器将于2021年2月抵达环火星轨道进行观测。阿联酋希望届时以此纪念建国50周年。

阿联酋和三菱重工业公司于2016年签署了此项发射合同。此次发射是三菱重工业公司H2A火箭的第42次发射。

今年7月至8月迎来两年一次的火星探测发射窗口期，继阿联酋之后中国和美国也将发射火星探测器，而原计划同期发射火星探测器的欧洲航天局则将计划推迟到2022年。此外，日本计划于2024年发射火星卫星火卫一探测器。