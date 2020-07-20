金正恩辞退修建平壤综合医院官员

（早报讯）朝鲜领导人金正恩批评并辞退了修建平壤综合医院的官员，这是金正恩第二次批评此备受关注的项目。

金正恩下令在十月执政劳动党成立75周年之际修建平壤综合医院，将其称为改善公共卫生的“当务之急”。

金正恩在现场听取平壤综合医院建设协调委员会对工程情况的汇报后，严厉批评有关建设经济管理工作中出现的深刻问题，并解雇了一组项目经理。朝中社援引金正恩的话说，医院的建设协调委员会至今仍没制定好建设预算，经济管理工作混乱，在设备、建材保障工作中严重脱离党的政策，鼓励各种“支援工作”，反而给人民增加了负担。

金正恩早前批评项目经理“注意力不集中”造成延误，并违反了未指明的反流行病条规。

朝中社报道，金正恩称赞该项目的建设者尽管遇到了“困难局面”仍能迅速取得进展，但告诉劳动党“要对建设协调委员会的整体表现进行调查，并取代所有负责的官员”，并称此事件为政党政策的“严重背离”。

首尔朝鲜研究大学教授认为，辞退官员或意味着项目的挫折，并暗示了经济面临的更大困难。

朝鲜未通报任何冠病确诊病例，但已采取了密集的预防措施，包括禁止聚会，下令戴口罩和对边境工人进行强制隔离。

平壤综合医院3月开工建设，计划在10月竣工，向朝鲜劳动党成立75周年献礼。