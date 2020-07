(早报讯)伊朗周一(20日)处决了一名前翻译员,该翻译员被判为美国和以色列监视其军队的罪行,包括帮助找到后来在美国无人机罢工中被杀的一名高级伊朗将领。

司法机构的Mizan网站报道:“该翻译员马吉德星期一上午因间谍罪被判刑,以便永远将他背叛国家结案。”

法新社报道,司法机构发言人在本月较早前的记者会上说,马吉德监视“各个安全领域,特别是武装部队、圣城部队、圣战军以及烈士将军索莱马尼的下落和行动。”发言人说,马吉德被发现从美国中央情报局和以色列的摩萨德那里获得了大笔资金。

马吉德不是革命卫队的成员,但“在翻译的掩护下渗透了许多敏感地区”。当局发现他早前获得美金“以透露有关顾问车队、军事装备和通讯系统、指挥官及其动向、重要地理区域,代码和密码的信息”,直到他受到审查并被降级为止。

司法机构网站说,马吉德于2018年10月被捕。

Trump at the time dismissed the claim as "totally false".