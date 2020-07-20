柔佛居銮老人院出现冠病感染群

（早报讯）马来西亚卫生部表示，当地周一新增21起冠病确诊病例，其中13起出现在柔佛居銮的一家老人院。这是柔佛州的老人院首次出现冠病疫情。

卫生总监诺希山周一发布声明表示，这家老人院至今共有14起确诊病例，其中一名冠病患者已在星期日病逝。他说，当局截至周一已对这个感染群追踪筛检了39人，结果发现14人感染冠病，18人并未感染，其余七人还在等待检验结果。

他表示，这所老人院的14起累计确诊病例，包括13名马国公民与一名印度尼西亚公民。13名马国患者包括11名乐龄人士、一名老人院职员，以及这名职员的一名家属。他说，星期日（19日）去世的是72岁的马国患者。

诺希山说，全国周一的21起确诊病例包括15起社区感染病例和六起境外输入病例。他说，15起社区感染病例的13名患者是马国人，两名是外国人。六起境外输入病例则包括四名马国患者，以及两名由于公务而获准入境的外国人。

诺希山说，马国目前累计确诊病例8800起，死亡病例则没有增加，仍是123起，占累计确诊病例的1.4%。他说，当地周一有两名冠病患者康复出院，累计康复病例8555起，或相当于累计确诊病例的97.2%。他说，马国至今有122名冠病患者留医，其中三人在加护病房，一人需要呼吸器。