法兰克福3000人聚集狂欢引骚乱 40人被捕

（早报讯）德国法兰克福市中心周日凌晨发生骚乱，上百人群聚闹事，警方逮捕40人。

德国之声报道，法兰克福市中心周日（19日）凌晨发生暴力骚乱，德国警方表示，约3000人聚集在歌剧院广场（Opernplatz）狂欢，凌晨时突然有大批狂欢者闹事，其中40人被警方逮捕，周日上午还有八人仍被拘留。

警方表示，周日凌晨2时30分左右，狂欢中的18人在歌剧院广场打群架，一人在冲突中倒地。警方在上前阻止时也遭到攻击。闹事者向警方丢掷玻璃瓶，一旁甚至有人拍手叫好。五名警察在骚乱中受伤，警方最后驱散了歌剧院广场上的所有民众。

当地媒体报道，凌晨三时左右还有约500人在广场上狂欢，之后现场的气氛突然改变，上百名狂欢者开始骚乱长达数小时。法兰克福警方在推特上发文称："凌晨时左右有一人头部受伤。据信有超过20人参与斗殴。警方出动警车到现场查看情况并采取相应行动。"

目前骚乱发生的原因仍不明。警方在网上呼吁目击者提供事发现场的录像和照片，协助厘清案情。

过去数周，法兰克福的歌剧院广场成为"露天派对"的热门地点。周末时经常有上千人聚集在此狂欢，但多数时候气氛相当和平。由于冠病防疫限制，许多酒馆和夜店仍未恢复营业，越来越多人选择到开放的广场上聚会。