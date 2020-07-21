欧盟领导人批准7500亿欧元复苏基金和万亿欧元预算

（早报讯）欧盟领导人当地时间周二（21日）清晨就庞大振兴经济配套达成协议。长达90小时的欧盟领导人峰会在进入第五天后最终达成协议，批准了7500亿欧元（约1.19万亿新元）的复苏基金和未来七年的万亿欧元预算。

27国领导人同意将复苏基金拨出3900亿欧元作为无偿拨款，另3600亿欧元将作为低息贷款。

协议达成代表着德国总理默克尔和法国总统马克龙的胜利，两人在5月拟出该提案的初步大纲。法国总统马克龙说，这是欧洲历史性的日子。

近三分之一的资金将专门用于应对气候变化，连同欧盟下一个七年的万亿欧元预算，将构成历史上最大的绿色振兴配套。所有支出必须与《巴黎协定》削减温室气体的目标一致。

紧急资金不仅会为遭受病​​毒感染最严重的南欧经济体提供重要的财政支持，而且是认可欧盟可以为有需要的成员提供协助。在超过10万欧洲人死于冠病后和经济需重建下，投资者一直在寻找团结的表现，以维持股票上涨。据一名高级意大利官员说，据初步预估，欧洲原先的疫情震中意大利相信会是此计划最大受益者，预计将会收到约820亿欧元的无偿拨款和约1270亿欧元的贷款。

为了使交易顺利进行，峰会在最后一刻削弱了打击东欧滑落的民主标准规定。

据报道，达成协议并不容易。国家利益冲突可能意味着无法达成共识，因此峰会谈判数次几乎崩溃了。尽管各国政府都同意某些国家高达10％的经济紧缩需采取特别措施，但它们在数小时内就无偿拨款的最终金额，以及如何审查未来的支出而争吵。

被称为”节俭四国”的奥地利、丹麦、荷兰和瑞典希望将复苏基金规模缩小，默克尔、马克龙及欧洲南部领导人同意将减少拟议的5000亿欧元无偿拨款，协助协议达成。

至关重要的是，最终的折衷方案也包括从欧盟的正常预算中为这些国家提供现金回扣，从而减少其年度净捐款。丹麦、德国、荷兰，奥地利和瑞典将在下来七年获得超过500亿欧元的回扣。