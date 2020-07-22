韩国新增63起冠病病例 8名陆军士兵确诊

（早报讯）韩国星期三新增63起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，其中包括八名韩国陆军前线部队士兵。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部星期三（22日）消息，截至当天0时，韩国较前一天0时新增63起冠病确诊病例，累计1万3879起。随着社区感染病例和境外输入性病例同步增加，该国的单日新增病例也时隔五日回升到60起以上。

韩国星期三新增的63起中有29起为社区感染病例，其中28起集中在首都圈。首都圈为中心的社区感染持续发酵，与首尔市一家疗养设施、江南区商务中心相关确诊病例不断增多，位于京畿道抱川市一陆军边防部队也发生集体感染。

韩国军方消息，位于京畿道抱川市的一陆军前线部队八名士兵确诊感染冠病，相关病例恐将增多。军方消息人士透露，第八师下属某部队两名士兵20日出现发热症状并前往附近医院接受冠病病毒检测，21日确诊。

之后，军方对驻地兵力开展全数调查，六名密切接触者也确诊感染，相关病例增至八起。由于部分受检人员的检测结果尚未出炉，不排除确诊病例进一步增加的可能性。韩军正对密切接触者进行隔离，对其余官兵实施预防性隔离措施。

这是韩国营内时隔20天出现确诊患者。据悉，最初的两起确诊病例曾于上月初离队休假，其中一起10日再次外出，但具体感染途径尚不明确。截至目前，韩军累计确诊冠病病例66起