乌克兰总统答应怪异要求 巴士劫持人质全获救

（早报讯）乌克兰西北部城市卢茨克发生武装男子劫持公车事件，历经12多小时，在总统泽连斯基答应男子的怪异要求后，警方救出13名被挟为人质的乘客，并逮捕嫌犯。

路透社报道，21日上午，一名男子携带武器和爆炸装置劫持一辆载有13人的大巴，声称要炸毁车辆。随后，乌克兰国家警察局、国家安全局和国民卫队的执法人员近百人赶赴现场。

当晚，劫持者释放了两名妇女和一名儿童。随后，执法人员乘坐装甲车辆靠近大巴，并与劫持者发生短暂交火。劫持者向执法人员投降后被逮捕，剩余10名人质全部获救。

乌克兰安全局星期二（21日）表示，人质全毫发无伤获释，并说嫌犯稍早威胁，除非他提出的诉求获得兑现，否则将引爆爆裂装置。乌克兰内务部长阿瓦科夫当晚也在社交媒体上说，被劫持人质已全部安全获救，劫持者向执法人员投降后被逮捕。

据报道，嫌犯在劫持公车与总统泽连斯基通电话后，泽连斯基随后录了一段视频并上传社交媒体，显然达成了对方其中一项要求，劫持人质的紧张情势很快就获得解决。

泽连斯基在面簿的视频中要求民众观看由好莱坞男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）旁白的2005年纪录片“地球上的生灵”（Earthlings）。这部片内容描述人类残忍对待动物的情形。泽连斯基随后已将该贴文删除。