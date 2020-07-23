特朗普派遣150名联邦特工打击暴力犯罪

（早报讯）美国总统特朗普宣布把打击暴力犯罪的联邦执法“传奇行动”（Operation Legend）扩大到芝加哥和新墨西哥州的阿尔伯克基地区，并在未来10天内派150名联邦执法人员进驻该区，协助警察办案。

综合美国媒体报道，过去的几个周末，芝加哥、纽约市的枪杀案都出现上升趋势，美国多州的枪击案共有数十起，被枪击的人数达到上百人。特朗普此前指责美国各城市出现的暴力事件都是城市政府的“愚蠢运营”所致，威胁要派遣特工前往这些由民主党领导的美国主要城市，处理暴力犯罪和破坏联邦建筑物的行为。这项举引起了全国范围对在城市；在地方领导人的反对下，使用联邦部队的争议。

特朗普星期三（22日）下午就“传奇行动：在美国城市中打击暴力犯罪”发表讲话时说，“今天，我宣布，在饱受暴力犯罪困扰的情况下，美国联邦执法机构将涌入美国社区。”“流血必须结束。” “我们别无选择，必须介入其中。”

与特朗普同台的美国司法部长巴尔（William Barr）表示，根据此计划，在接下来的几周，巴尔将引导联邦调查局、美国法警局、禁毒署和“酒精、烟草、枪支和爆炸物管理局”的一百多名联邦特工前往该地区提供协助，与州和地方官员及执法机构一起开展工作，打击暴力犯罪。

他说，这些联邦执法人员将充当“街头”特工和调查员，他们将致力于“侦破谋杀案，并打倒暴力组织”。巴尔说：“这与我们用来抵御暴动和暴民的行动和战术有所不同。我们将继续面对暴民暴力。但是，我们今天讨论的行动非常不同。它们是经典的打击犯罪活动。”

白宫发言人麦肯纳尼说，这些联邦执法人员将在未来10天内部署到位。

据报道，美国各地的市长警告说，他们将抵制政府试图像在俄勒冈州波特兰市那样部署联邦特工的尝试。据悉，有美国国土安全部的官员在波特兰与抗议者发生暴力冲突。