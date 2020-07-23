欧洲议会主席：不会轻易批准欧盟复苏基金

（早报讯）欧洲议会主席萨索利周三表示，欧洲议会可能不会批准欧盟领导人就大规模2019冠状病毒疾病（COVID-19）刺激方案达成的协议。

路透社报道，欧盟领导人经过五天的谈判，同意设立7500亿欧元的复苏基金，欧洲议会主席萨索利对此表示欢迎，但表示，议会希望重新制定与之相关的1.1万亿欧元欧盟预算。

据悉，此次峰会达成协议的代价是削减用于应对气候变化、研究以及伊拉斯谟（Erasmus）学生交换计划的资金。

在欧盟领导人达成协议后的第二天，萨索利在新闻发布会上表示：“有一项提议摆在桌面上，但我们希望改善它，首先是试图对一些我们认为不合理的资金削减计划做出回应。”

谈到2021-2017年欧盟共同预算时，萨索利态度坚决：“我们不能削减用于研究、年轻人和伊拉斯谟学生交换项目的预算，我们不能。”

根据欧盟规定，欧洲议会必须批准这项一揽子计划，该计划可能在2021年初到2021年中期间将资金发放给在疫情中受创的经济体，但目前尚不清楚欧洲议会如何才能在不冒协议破裂风险的情况下重启协议磋商。

正在经历二战以来欧洲最严重衰退的欧盟各国政府不希望协议的执行被拖延。欧盟各国认为，如果不能很快发放援助资金，其影响力会被削弱。

欧盟领导人还推迟了一项已承诺的新机制，以限制复苏基金向匈牙利和波兰等未能维护媒体自由和人权的国家发放资金的规模。萨索利说，这是不可接受的。

萨索利表示，议会对这两个计划的最终投票将在几个月后进行。