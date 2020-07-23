特鲁多将为助学金项目风波接受议会财委会质询

（早报讯）加拿大总理特鲁多同意在众议院财政委员会就学生服务助学金项目风波接受质询。

中新社报道，特鲁多办公室星期三（22日）向媒体证实，特鲁多及其幕僚长将向众议院财政委员会就政府与“我们慈善”之间的学生服务助学金项目合作一事作出回应。但具体时间尚待确定。众议院道德委员会当晚表决通过，也要求特鲁多在该委员会接受质询。总理办公室暂未作出回应。

作为疫情纾困措施之一，特鲁多在6月25日公布加政府的学生服务助学金项目。总额逾9亿加元的该项目被交由一家名为“我们慈善”的机构管理。

媒体随后披露，特鲁多家族与该机构关系密切，其家人通过参与该机构的活动获取过报酬。这引发舆论质疑此事涉嫌“裙带关系”。之后，加媒又曝光，财政部长莫诺的一位女儿受雇于该机构，另一位女儿也曾在该机构活动中演讲。

加议会利益冲突和道德规范专员迪翁日前表示，已针对特鲁多和莫诺在此事中有无违反《利益冲突法》展开调查。尽管特鲁多与莫诺已分别通过媒体向公众致歉，但反对党近来仍持续对特鲁多政府展开抨击，甚至要求特鲁多与莫诺下台。

莫诺22日接受议会财委会质询时承认，自己刚刚向“我们慈善”偿还了他与家人超过4万加元的旅费。他与家人曾于2017年赴肯尼亚和厄瓜多尔参观“我们慈善”的项目并参与相关活动。他同时透露自己与妻子曾两度向“我们慈善”捐款，总计约10万加元。

加联邦多元化融合与青年部长楚萱歌（Bardish Chagger）近日向议会财委会承认，“我们慈善”通过管理该助学金项目可获得逾4300万加元。

加拿大枢密院官员21日对议会财委会表示，总理与财长在程序上无法回避该助学金项目。同时，也没有证据显示特鲁多与“我们慈善”在该项目上有互动。

在舆论压力下，加政府与“我们慈善”已于7月初宣布中止该助学金项目合作。