马国入境政策U转 民众措手不及

（早报讯）马来西亚国防部高级部长依斯迈沙比里周四宣布，周五开始重新实施的强制集中隔离措施，也包括从新加坡入境马国的马国公民和新加坡公民。换言之，所有入境者到时都必须到政府指定的地点集中隔离14天而不能居家隔离。这是马国政府周二以来再次改变入境政策，让许多民众措手不及。

依斯迈沙比里也是马国“行管令部长级特别委员会”主席。他周四在委员会每日会议后的记者会表示：“周五开始进行强制（集中）隔离。无论从海路、陆路或空路的入境者，无论从国内所有国际机场，或通过新柔长堤等陆路通道从新加坡来到新山的，都将到隔离中心强制隔离。”

依斯迈沙比里周二（21日）宣布，周五（24日）开始，凡是从外国返回马国的公民或入境马国的外国人，都将恢复强制送往政府培训中心或酒店隔离14天。他当时并未特别说明从新加坡的入境者是否也将集中隔离，因此各方都认为从新加坡入境马国者同样必须集中隔离。

不过，国家天灾管理机构（NADMA）周三（22日）晚间发布声明表示，上述集中隔离措施并不包括使用新柔长堤与第二通道等陆路通道从新加坡入境的马国与新加坡公民。这让许多有意入境马国的新加坡民众，以及在新加坡的马国民众都松了口气，因为他们不必赶在周五前入境马国。

依斯迈沙比里周四的宣布，与国家天灾管理机构周三的宣布完全不同。这让许多不希望集中隔离的民众十分错愕，但许多人已经来不及赶在周五之前入境马国了。