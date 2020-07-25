【图集】据报美方人员破门进入中国驻休斯敦总领馆

美方要求中国关闭驻休斯敦总领馆的限期于本地时间今天凌晨4时届满，领馆工作人员于其后不久离开了大楼，据报有美方人员使用破门工具打开总领馆后门进入。

据美国之音报道，中国驻休斯顿总领馆周五降下中国国旗、卸下了中国国徽，锁上了总领馆大门。

一天前中国驻休斯顿总领事蔡伟对媒体说，该馆仍正常服务，北京对关馆行动正进行抗议，他会坚持到“获得最后通知”。

中国官员将总领馆内的物品装上卡车。（路透社）

美国时间周五下午4时是美国规定的中国驻休斯顿总领馆关闭的截止日期。据路透社报道，现场目击者说，中国驻休斯顿总领馆工作人员于下午4时后不久离开了大楼。路透记者在4时后不久于现场看到一群人使用电动工具和撬棍强行打开总领馆后门，他们拒绝向记者透露身份。

数名人士24日正在观察美国德克萨斯州休斯敦的中国总领馆的后门，之后他们使用电动工具试图撬开后门。（路透社）

法新社在报道中将这些人称为执法人员（law enforcement officers）。

据路透社报道，这些人进去后，美国国务院外交安全局（U.S. State Department’s Bureau of Diplomatic Security）的两名身穿制服的成员赶到门口，他们也没有回应记者。