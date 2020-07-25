美国重申将限制今秋新入学国际学生赴美

（早报讯）美国国土安全部下属入境和海关执法局当地时间24日发布通报，重申今年秋季学期新入学的国际学生如果全部上网课，将不得入境美国。不过，该规定不适用于已经在今年3月9日前入学、但目前不在美国境内的国际学生。

今年3月，美国总统特朗普宣布“国家紧急状态”以应对冠病疫情。入境和海关执法局随即发布指导意见称，将在此期间采取签证豁免政策，允许国际学生赴美在线学习，但今年秋季学期新入学的国际学生未在豁免之列。

7月6日，该局再发通报，将签证限制措施扩大至所有在接下来的秋季学期仅上网课的国际学生。这意味着，在3月9日前入学的国际学生将无法维持当前签证。7月14日，美国联邦政府与哈佛大学和麻省理工学院达成和解，同意将国际学生签证规定返回至3月状态。

目前，许多高校已经制定好自己的秋季入学计划。美国《高等教育纪事报》对全美超过1250所大学的调查显示，有12%计划全部上网课，34%选择线上线下结合的方式，剩下的50%将全面复课。

美国政策基金会预计，与2018至2019年学年相比，2020至2021学年新入学的国际学生人数将减少63%至98%。2018至2019年学年，美国新入学国际学生约为26.9万人。