英国首相约翰逊：疫情初期政府本可做得不同

（早报讯）英国首相约翰逊表示，疫情初期政府并不了解冠病疫情，早期应对疫情的方式，本可以做得不同。

当地时间7月24日，约翰逊就职满一周年。他当天接受英国广播公司（BBC）采访时表示，对于英国是否太晚实施居家令，的确有很多疑问。他说，这些教训都会被吸取，内阁原本确实可以作出不一样的决定。

约翰逊过去面对相关提问时，都说政府依据科学家建议，“在正确的时间，作出正确的决定”。但他24日对BBC坦承：“我们在头几个星期、头几个月，没办法如愿地了解这个病毒。我认为，或许我们一开始没有掌握到的，是这个病毒在多大程度上会无症状地在人与人之间传播。”约翰逊上周表示，会针对疫情展开独立调查，但没有对调查的范围和时间给出细节。

疫情暴发后，英国政府直到3月23日才发布居家令，7月24日才开始强制民众进入商店购物时必须戴口罩。许多层面都比其他国家更晚开始运作，被指为英国疫情迟迟无法控制的原因。

外媒报道说，作为几十年来最受欢迎的保守党领导人，约翰逊的地位日渐削弱。工党领袖基尔·斯塔默指责他应对冠病毒危机不力、与欧盟谈判毫无进展。报道称，4月5日因感染新冠病毒住院后，约翰逊的支持率一度达到63%，但7月就跌到39%，其内阁支持率也从3月的52%下降至32%。