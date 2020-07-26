每日冠病新增病例若破百 马国将重启行管令

（早报讯）马来西亚国防部高级部长依斯迈沙比里表示，如果当地冠病每日新增病例突破三位数，政府将被迫再次执行行动管制令，当局到时将再次禁止民众跨州移动并收紧各项防疫标准作业程序。

依斯迈沙比里星期日在吉兰丹哥打峇鲁出席活动后告诉媒体，政府其实并不想重启行管令，但这是迫不得已的办法。他说，因为马国冠病确诊病例从上周四（23日）至星期日，已经连续四天持续增加。他表示，卫生部发现，冠病病例有增无减都是因为民众放松警惕而致。

依斯迈沙比里说：“大家似乎都忘了一件事：当我们都不遵守标准作业程序的时，结果就是冠病病例居高不下。为了因应本周五（31日）的哈芝节，政府周一（27日）将宣布相关标准作业程序。我希望政府及时采取这些措施，不然就为时已晚。”他强调，政府目前依然允许民众跨州移动，“除非周一有其它宣布。”

马国3月18日开始实施行动管制令（MCO）。政府当时禁止马国民众出境，也禁止外国人入境，同时不准民众跨州或跨县移动。当时几乎所有商业场所都禁止营业。当局5月4日实施有条件行管令（CMCO），当局放宽一些管制措施，但仍不准跨州移动。

疫情有所改善后，马国6月10日开始实施“复原式行动管制令”（RMCO），当局几乎开放所有领域的经济活动，也准许民众跨州移动和国内旅游。