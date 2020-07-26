英国抗疫政策急转弯 突令到访西班牙旅客隔离

（早报讯）英国2019冠状病毒疾病（COVID-19）隔离政策出现急转弯，当局昨天深夜宣布所有自西班牙入境的旅客都必须隔离检疫两周，让在西班牙度假完、准备今天搭机返国的英国观光客乱了阵脚。

路透社报道，西班牙冠病病例近日又出现增加趋势，英国政府星期六（25日）深夜临时决定，从英国时间26日凌晨12点起（新加坡时间星期天早上7点），将西班牙从安全旅行名单中移除。

据报道，马德里巴拉哈斯机场内的英籍观光客表示，突如其来的决定让旅客没有时间规避隔离，许多人如今返国都将面临重大问题。

准备搭机飞伦敦的哈里森表示：“真的很糟，因为一切事发突然，没有给我们太多时间准备，所以大家都很恐慌。”她老家在英格兰艾塞克斯（Essex），一落地可能就得面临为期两周的自我隔离。

哈里森说：“大家的计划都毁了。我们本来要去参加婚礼，也安排好要探望许久不见的亲友，现在我们得把这些计划全数取消，真的很令人生气。”

英国外交部长拉布周日为临时宣布的隔离措施进行辩护时表示，新措施是对西班牙冠病病例激增的“实时反应”，并指这是近一个月的新一轮感染的最新表现。他说：“我们不能为此感到抱歉……我们必须能够迅速采取果断行动。”

西班牙是欧洲地区疫情最严峻的国家之一，全国迄今逾29万人确诊，超过2万8000人病故。当局为遏止疫情扩散实施严格的封锁措施，夏初才逐渐松绑。

英国政府日前列出旅客可以安全前往的国家名单，西班牙也在其中，意味从西班牙返国的观光客不必接受隔离检疫。但西班牙近几周来病例激增，迫使若干地区恢复实施封锁措施。

英国官方数据显示境内有超过4万5600人病故，疫情实际上比西班牙还严峻。针对伦敦端出隔离新措施，英籍游客兰瑟表示，西班牙口罩规范比家乡还严，“老实说在西班牙感觉还安全些”。