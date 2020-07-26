美国23个州暴发沙门氏菌感染

（早报讯）美国23个州暴发沙门氏菌（Salmonella）感染事件，目前已有数百人感染，尚无死亡病例。沙门氏菌菌株的具体来源尚不明确。

美国《国会山报》25日消息称，美国疾病控制与预防中心（CDC）正在调查这起事件。联邦机构通报数据，自上周二（21日）以来，全美新增87起沙门氏菌病例，新增受影响的州有八个，共波及23个州。

截至23日，共有212人感染了沙门氏菌病毒，其中38人来自新增的八个州：亚利桑那州、佛罗里达州、爱达荷州、缅因州、北达科他州、内布拉斯加州、南达科他州和弗吉尼亚州。

该机构指出，沙门氏菌菌株的具体来源尚不明确，目前没有要求禁食特定商品，也没有联系任何可能受污染商品的特定零售商。受感染者于6月19日至7月11日期间报告患病。俄勒冈州的沙门氏菌病例最多，共有51例，犹他州有40例报告病例。31名患者感染入院，目前没有报告死亡人数。

美疾控中心表示，感染沙门氏菌的症状包括腹痛、腹泻、发烧，致命的可能性很低。免疫系统较弱的人、5岁以下儿童和65岁以上的成年人更容易出现严重病症，沙门氏菌症状可能需要2到4周的时间才能显现。美公共卫生官员正在与病人沟通，以调查最近疫情暴发的原因。