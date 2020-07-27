美得州遭遇风灾 面对洪水威胁

（早报讯）美国疫情重灾区得克萨斯州祸不单行，星期天（26日）遭飓风“汉娜”袭击，且面对洪水威胁。

路透社报道，“汉娜”（Hanna）周六下午以1级飓风登陆帕德里岛，接着在得州以东的肯尼迪郡二次登陆。美国国家飓风中心（NHC）表示，“汉娜”向西越过陆地时強度减弱，至星期天早晨降为热带风暴，风暴中心距得州麦卡伦约65公里，距墨西哥蒙特雷约105公里。

强大的风力导致至少三辆18轮卡车和一辆休旅车被掀翻，邻近墨西哥边境的萨里塔市部分路段因此被封锁。另外还有许多电线杆倒下，民宅屋顶被刮走。

曼斯菲尔德港的甘蔗田和树木被夷平。另据poweroutage.us网站的数据，超过28万3000户家庭和商店的一度断电，到星期天下午，仍有23万户无电力供应。

NHC说，“汉娜”仍可能在周一之前给该地区带来45厘米的降雨量，并指此波降雨“可能造成威胁生命的突发性大暴雨、小溪流急速暴涨，以及轻至中度的河水泛滥。”

另据美国之音，遭“汉娜”袭击的这些地区过去几周激增了数万起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例。根据科珀斯克里斯蒂市（Corpus Christi）市政府统计，该市单是7月24日一天便有400多人因感染冠病住院。