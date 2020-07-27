纳吉4200万令吉涉贪案周二下判

（早报讯）马来西亚前首相纳吉涉嫌挪用一马公司前子公司SRC国际公司4200万令吉（约1364万新元）资金案件将在周二（28日）下判，无论纳吉被判有罪或无罪都备受关注。

这是马国首次有前首相涉贪而被控，也是国盟政府上台后首次有涉案金额庞大的贪污案下判，同时也是首次有一马公司相关案件在马国宣判。纳吉在2009年至2018年担任马国第6任首相。

希盟政府2018年5月上台后，纳吉同年7月4日首次被带上地庭面控，罪名包括三项刑事失信和一项滥权控状。控方同年8月8日在地庭加控纳吉三项洗钱罪。

此案的控方团队由高级副检察司希旦峇兰领头，纳吉的律师团队则由著名律师沙菲益领导。SRC国际公司曾是一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的子公司，它目前隶属马国财政部。

此案于2019年4月3日开审，经过58天审讯及传召57名证人后，控方于2019年8月27日宣布完成举证工作。法官2019年11月11日宣判判纳吉上述七项控状的表明罪名成立而必须出庭抗辩。纳吉2019年12月3日以辩方第一位证人的身份，坐在证人栏回答针对他的指控，并宣读长达243页的证词。

吉隆坡高庭法官莫哈末纳兹兰6月1日开始聆听控辩双方一连五天的结案陈词。他在6月5日表示：“我在整个审讯过程聆听控辩双方的陈述，他们都提供了很长，超过2000页的书面陈词。我将在7月28日上午10时对这七项罪名作出判决。”