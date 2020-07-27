约翰逊扛起减肥大旗 促英国人减重保健

（早报讯）英国首相约翰逊一改此前反对政府干预民众生活方式的态度，星期一推出“增进健康”（Better Health）运动，对抗肥胖这个“计时炸弹”的问题。

路透社报道，英国卫生部负责护理事务的国务部长沃特利星期一（27日）表示，英国人应该少吃点，以减轻体重，因为肥胖会增加死于冠病的风险。沃特利表示，那些身体质量指数超过40的人，死于冠病的风险是其他人的两倍。

英国首相约翰逊将当天也宣布他的“增进健康”运动，并扛起英国人的减肥的“旗帜”。他所推出的措施包括增进健康运动的主要措施包括，鼓励医生开处方，要求体重过重的病人骑自行车；增设更多自行车草坪；晚上9点之前禁止电视上播放垃圾食品的广告；餐厅必须公布所提供饮食当中的卡路里数等。英国媒体报道称，这一系列政策将耗资大约1100万欧元。

英国政府一位发言人较早前表示：“冠病给我们所有人敲响了警钟，让我们认识到超重的短期和长期风险。我们将敦促公众利用这一机会来评估自己的生活，并采取简单步骤来减肥，过更健康的生活，减轻对国家医疗保健服务的压力。”

据报道，约翰逊曾因染冠病入院治疗，甚至一度被送入重症监护室。有报道指出，约翰逊将此次患病经历部分“归咎于自己的体重”。发言人说：“首相很清楚，我们必须利用这一机会，变得更健康、更充满活力、吃得更好。”