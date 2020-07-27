韩国怀疑一名确诊病患在新加坡过境时染冠病

（早报讯）一名从新西兰前往韩国的旅客被检测出感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。新西兰卫生部表示，韩方怀疑该旅客是“在新加坡机场过境期间被感染”。

综合媒体报道，新西兰卫生部在星期一（27日）下午的声明中表示，这名确诊病患于六天前（21日）离开新西兰，并经新加坡樟宜机场中转后，于7月22日到达韩国。该旅客没有任何症状，但在抵达时被检测冠病病毒呈阳性。

韩国当局称，根据他们的初步调查，他们怀疑该旅客在新加坡机场过境期间感染了病毒。 但是，新西兰卫生部称目前尚不能排除其他原因，包括此人可能是在新西兰感染的病毒，因此卫生部正与韩国保持着密切联系。

希普金斯说，为了预防起见，新西兰卫生部将会联系所有与该旅客同机的国内航班（奥克兰飞基督城）乘客。

希普金斯还表示，卫生部已经要求韩国相关部门对此人进行第二次检测。他说：“据我所知，过去至少有过一次这样的事件，有人回到另一个国家后，经第二次检测后结果为阴性。”

新西兰总理阿德恩透露，这名确诊病患在3月中旬返回新西兰前，曾在美国待了几个月。她说：“我们曾经有过患者曾感染冠病病毒，但在之后的某个时候仍然有感染迹象的情况。”

阿德恩说：”在这一病例上，我会与我们的卫生官员确认。不过，由于有人可能会在中转或旅途过程中感染病毒，因此当前卫生官员没有跟我敲响警钟，但今天我会跟进此事。”

目前尚不清楚该感染者在接受病毒检测前在韩国待了多长时间。