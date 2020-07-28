德商业景气指数回升 经济学家强调仍面临挑战

（早报讯）德国ifo经济研究所周一（27日）公布的德国7月商业景气指数升至90.5，连续第三个月回升。ifo经济研究所所长菲斯特表示，这表明德国经济正逐步复苏。

新华社报道，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行影响，ifo商业景气指数今年3-4月连续大幅下跌，从2月的96跌至4月的74.2，5月则小幅回升至79.5。6月进一步回升至86.3。7月该指数自德国暴发冠病疫情以来首度回到90上方。

菲斯特分析指出，德国企业一方面对其当前经营状况的满意程度显著上升，另一方面对未来数月的发展感到“审慎乐观”。

不过，多位德国经济学家亦提醒，德国经济复苏仍面临诸多风险和挑战。德国复兴信贷银行（KFW）首席经济学家科勒-盖布指出，在可预见的一段时间内，德国经济同疫情暴发前的水平仍有较大距离；与此同时，全球多地疫情仍十分严峻，给擅长出口的德国带来巨大风险。

德国DZ银行经济学家荷尔施泰因表示，德国企业离回归常态仍有不小距离，考虑到未来数月暴发第二波疫情风险等因素，人们在乐观之余仍应保持谨慎。

位于慕尼黑的ifo经济研究所为德国权威经济研究机构，其每月公布的商业景气指数基于对约9000家德国企业负责人的调查结果编制，是观察德国经济景气状况最重要的风向标之一。