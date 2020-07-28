已故首尔市长性骚扰事件持续发酵

（早报讯）已故首尔市市长朴元淳被指控性骚扰事件持续发酵。多名律师周二（28日）向韩国国家人权委员会提交申请，要求全面调查首尔市政府职场文化。他们表示，这起事件并非“个案”。

中新社报道，首尔市长朴元淳7月10日凌晨被发现身亡，警方认定为自杀，正调查自杀原因。朴元淳身亡前，被前女秘书指控性骚扰。在朴元淳身亡后，警方称“将终止性骚扰案调查，不予起诉”，引发争议。

代表和支持举报者的律师团、女性民间团体多次举行记者会称，这不仅是市长个人问题，而是有组织的犯罪，要求首尔市政府官员承担责任。他们拒绝了首尔市政府有关“组建由外部专家参与的联合调查团”的提议。

为举报者进行辩护的律师Kim Jae-ryun周二说，要求国家人权委员会彻查该事件，“不仅要调查这起案件，还要全面调查首尔市政府的职场文化。”她表示希望基于此，可以制定更合理的政策。

当天，多名律师共同向国家人权委员会提交了调查申请。

韩国舆论分析称，如果国家人权委员会进行调查，意味着比此前针对举报者提出控诉时进行的调查范围更广，包括调查首尔市政府在预防和应对性骚扰事件的工作流程等。

韩国最大在野党未来统合党也多次表态，呼吁彻查朴元淳所涉性骚扰指控，并要求执政党为此事道歉。

韩国总统府青瓦台日前发表声明说，将保护受害者，反对任何形式的高级公务员性骚扰行为。