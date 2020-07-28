惠誉下调全球潜在增长预估

（早报讯）信评机构惠誉（Fitch）说，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行影响，失业率上升、企业投资降温，全球潜在的经济增速势必将在未来几年下降。

彭博社报道，相比之前五年的展望，列入惠誉全球经济展望中的10个发达国家未来几年的年度潜在国内生产总值（GDP）增速平均下降了约0.6个百分点。

美国的潜在经济增速从1.9%下调至1.4%，英国从1.6%下调至0.9%，欧元区的德国、法国、意大利和西班牙的加权平均值则从1.2%下调至0.7%。

惠誉经济团队的达米特（Maxime Darmet）说：“随着长期失业率上升、工作时间减少、投资和资本积累放缓，疫情冲击将对供给侧的生产潜力造成长久损害。”

进入2020年下半年，全球经济仍然受到冠病大流行的沉重打击。惠誉表示，到了2020年代中期，疫情引发的衰退预计仍将使这些最大发达经济体的GDP保持在较疫情暴发前的趋势低3%至4%左右的水平。

该评级机构表示，下调潜在经济增速的因素，资本积累前景疲弱就占一半左右，其余包括失业率上升和平均工作小时下降导致的就业减少。这意味着未来五年，“追赶式”的增长将更为缓慢。惠誉预测，2023年至2025年，美国的平均增长率将仅略高于2%。