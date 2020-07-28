岘港爆发感染群越南暂停所有往返航班

（早报讯）越南政府周二宣布，随着岘港市近日出现14起冠病确诊病例后，当局周二起全面关闭进出岘港的航班与大众运输15天。

随着当局周日证实出现今年4月中以来首宗新增本土确诊病例后，越南就恢复高度警戒。该国在周日新增三起确诊病例，都在岘港内或岘港周遭被发现，周一再增加11起，确诊者与岘港一间医院有关连。

越南政府在声明中表示，除空中航班外，所有进出岘港的巴士、火车等交通服务也将暂停营运。岘港是越南热门观光景点，在政府证实出现三个多月来首宗本土确诊病例后，在周末就恢复维持社交距离的措施。卫生部表示，岘港有两名病患情况危殆。

越南目前仍未开放外国旅客入境，但因民众以折扣机票或套装行程前往当地度假村，让国内旅客大增。越南政府周一表示，要求越南民航局（CAAV）准许国内航空公司协助从岘港疏散约8万人到其他11个城市，这些人大多是来自越南其他地方的国内游客。不过，民航局副局武辉强周二通过电话告诉路透社，“现在所有疏散航班都取消了”。

他说：“我们周一执行了90班航班，以撤离滞留在岘港的游客，不过多数游客已经在26日离开岘港，主要是乘坐长途客运或火车到邻近的省份。”

越南拥有近亿人口，是全球少数零死亡病例的人口大国。由于当局实施严格的隔离措施和推出大规模病毒筛查，促使该国得以将确诊病例只有431起。